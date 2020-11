Guido Schäfer zu Länderspielen und Pandemie: Raus aus der "hirnrissigen Nations League"

Ja, sagen die einen, spielen! Wenn wahr ist, dass die vier positiv getesteten ukrainischen Sportler keinen innigen Kontakt zu ihren Sportkameraden hatten, kann ja nix passieren. Nein, sagen die anderen, unbedingt absagen! Und verweisen auf die zerstörende Macht des Geldes, norwegisches Vorgehen und Märchenstunden aus dem ukrainischen Lager. Anzeige

Eines vorneweg: Die Richtlinien der UEFA, des Leipziger Gesundheitsamtes und des DFB wurden mit der Austragung der Partie zwischen Deutschland und der Ukraine am Samstag nicht verletzt. Das bedeutet im vorliegenden Fall: wenig bis nichts.

Beginnen wir mit der Marie: So ein Länderspiel spült runde zehn Millionen TV-Euro aufs Konto des Deutschen Fußball-Bundes DFB. Geld, das zu nicht kleinen Teilen in den Amateurfußball, die Nachwuchsarbeit, Trainerausbildung und so weiter fließt. Geld, das wichtig und gut angelegt ist. Dass Geld bei der Frage Daumen hoch/runter im wahren Leben immer und überall eine Rolle spielt, ist keine Frage, sondern eine Feststellung.

Raus mit Applaus!

Was ist mit den Beteuerungen der Ukrainer? Kann man im Flieger, im Bus, in der Kabine und beim Üben wirklich den Mindestabstand halten? Ist ungefähr so realistisch wie eine Demo mit 16.000 Demonstranten auf dem Augustusplatz, die mit An- und Abstand für demokratische Werte eintritt. Beispiel gefällig? Am Sonntagmorgen wurden drei Taxis zum Steigenberger-Hotel beordert, die vier Herren der ukrainischen Delegation an den Flughafen bringen sollten. Bestellt, getan. Um 12.48 meldet sich die Bundespolizei bei der Taxizentrale und verlangte, dass die FahrerInnen und Autos aus dem Verkehr gezogen werden, weil positiv getestete Fußballer transportiert worden seien. Das ahnungslose Taxiunternehmen muss die Autos nun einer Ozon-Behandlung unterziehen, die drei Bediensteten mehrere Tage zu Hause und danach testen lassen. Die Rechnung dürfte an den ukrainischen Fußball-Verband gehen. UNGEHEUERLICH!



Am Dienstag reist der DFB ins Hochrisikoland Spanien. Spielen, nicht spielen? Vernünftig und angesagt, aber wahrscheinlich nicht umsetzbar: Nicht spielen! Aussteigen aus der schon in Vor-Pandemie-Zeiten hirnrissigen Nations League! Sofortiges Verbot von Testspielen in irgendeinem Zipfel der Welt, zu dem die Stars der Bundesliga jetten! Raus mit Applaus!