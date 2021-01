Guido Schäfers Freistoß: RB Leipzig sorgt für Schnappatmung

Ein Haar in der Suppe: Die Roten Bullen lassen ihren (TV-)Fans keine Zeit zum Bier-Holen, weil sie auf ihrem unbeirrbaren Weg das Ziel - Tore - schleifen lassen. Keine Mannschaft erspielt sich mehr Top-Chancen, keine lässt mehr dicke Dinger am Wegesrand liegen, kein Team sorgt für mehr Schnappatmung in wohl gesonnenen Kreisen. Gründe: Schlichtes Pech, fantastische Torhüter (siehe Stuttgart ) und, ja, auch mangelnde Facharbeiter-Kühle vorm Tor. Folge: wiederkehrendes und kräftezehrendes Zittern bis zum Abpfiff.

Das könnte den Rasenballern auf dem Ritt durch die große weite Fußball-Welt auf die Füße fallen. Erschwerend hinzu kommt perspektivisch, dass die Last des hoch anspruchsvollen RB-Spiels in Ermangelung an Alternativen von den üblichen Verdächtigen - Upamecano, Angelino, Sabitzer, Forsberg, Kampl und Co. - geschultert werden muss. Die Ausfall-Liste ist ungesund lang, bedarf der Beleuchtung. Die Heranführung der Neuen ist nicht vollzogen, der Kader in der Spitze längst (noch) nicht so breit wie erhofft und postuliert. Jammern auf hohem Niveau? Ja. Stand jetzt.