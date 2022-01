Guilavogui, Weghorst, Wind: Das ist der Stand bei Wolfsburgs wildem Transfer-Finale

Am Montagabend schließt in Deutschland die Transferliste. Und anders als in den vergangenen Jahren ist beim VfL Wolfsburg die Winterwechsel-Periode lebhabt. Mit Admir Mehmedi (Antalyaspor), Jannis Lang (Aue), Marvin Stefaniak (Würzburg) und Daniel Ginczek (Düsseldorf) haben vier Spieler die Niedersachsen bereits verlassen, zwei weitere Abschiede stehen bevor: Wout Weghorst (Burnley) und Josuha Guilavogui (Girondins Bordeaux) stehen vor der Unterschrift bei einem neuen Klub.

Anzeige

Guilavogui flog bereits am Samstag nach Frankreich um vor Ort letzte Details zu klären. Offen war zuletzt noch, ob es ein Leih-Geschäft mit Option oder ein Kauf wird - der VfL bevorzugt Letzteres. Auch Galatasaray Istanbul hatte starkes Interesse an dem Mittelfeld-Mann angemeldet, der 31-Jährige strebt aber nach siebeneinhalb Jahren in Wolfsburg eine Rückkehr in sein Heimatland an. Nach SPORTBUZZER-Informationen plant Girondins, den Wechsel noch am Sonntag fix zu machen, am Nachmittag könnte der ehemalige Wolfsburg-Kapitän schon mit seinen neuen Teamkollegen trainieren.

Auch Weghorst soll sich bereits am Ort seinen neuen Arbeitgebers befinden, der FC Burnley zahlt zwischen 15 und 20 Millionen Euro Ablöse für den Niederländer, der in dreieinhalb Wolfsburg-Jahren 59 Bundesliga-Treffer erzielte und damit hinter Edin Dzeko (66) auf Platz der ewigen VfL-Torjägerliste (gleichauf mit Grafite) liegt. Hier ist die Verkündung des Transfers allerdings erst für den morgigen Montag geplant.