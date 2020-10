Quarantäne in Frankfurt, Ziel Paderborn: Reicht die Zeit für 96-Neuzugang Falette?

Fünf positive Corona-Fälle hatte die Nationalmannschaft in Guinea zu beklagen - unter anderem Liverpool-Star Naby Keita wurde positiv getestet. Beim neuen Verteidiger von Hannover 96 fiel der Test negativ aus. Weil Guinea das Länderspiel gegen Gambia am Montag absagte, erwartet 96 den Spieler am Dienstag wieder in Hannover, wenn alles gut läuft …

Neben Keita wurden bei Guinea Francois Kamano, Ibrahima Kone, Ibrahima Camara und Florentin Pogba positiv getestet und bereits vor dem 2:1 von Guinea gegen Kap Verde am Samstag von der Mannschaft getrennt. Falette spielte in der Innenverteidigung durch, er konnte das 0:1 nicht entscheidend verhindern, der Linksfuß war aber an der Entstehung des Ausgleichs mit seinem Spielaufbau maßgeblich beteiligt. Solche Szenen wünscht sich auch 96 von ihm am Sonntag in Paderborn. Der Zweitligist plant mit seiner Rückkehr am Dienstag.