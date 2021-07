Entscheidung zurückgenommen: Team aus Guinea reist doch zu Olympia nach Japan

Guinea wird nun doch an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. Am Freitagmorgen werde sich eine 20-köpfige Delegation mit fünf Athleten auf den Weg in die japanische Hauptstadt machen, teilte das Nationale Olympische Komitee des westafrikanischen Landes am Donnerstagabend mit. Zuvor hatte Guinea die Teilnahme an den Spielen noch unter Verweis auf die steigende Zahl der Corona-Infektionen und die Sorge um die Gesundheit der Athletinnen und Athleten abgesagt.

