Gulacsi doppelt geehrt: RB Leipzigs Torhüter erneut Ungarns "Fußballer des Jahres"

Peter Gulacsi bei der Wahl zu Ungarns "Playboy Man of the Year" nominiert

Im Übrigen kann der Keeper der Messestädter auf eine weitere Ehrung in seiner Heimat hoffen. Denn er gehört zu den Nominierten des "Man of the Year"-Award des ungarischen Playboy. Der Preis wurde ins Leben gerufen, um Männer zu belohnen, "die Stil haben und hervorragende Leistungen erbringen". Das Ergebnis der Wahl soll am 11. April bekanntgegeben werden. Neben Gulacsi sind der Ringer Péter Bácsi, der Hürdenläufer Balázs Baji, Shorttrack-Olympiasieger Shaolin Sándor Liu und Triathlet Tamás Tóth nominiert.