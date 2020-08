Gündogan über die Champions-League-Chancen von Manchester City: "Kann große Überraschungen geben"

Zur Champions-League-Sperre für Manchester City, die vom internationalen Sportgerichtshof CAS aufgehoben wurde, sagte Gündogan: "Für mich als Spieler ist das Ergebnis entscheidend: Ich spiele für mein Leben gerne in der Champions League. Dieser Wettbewerb ist das Größte, was man als Fußballer erreichen kann. Daher bin ich extrem froh, dass wir auch in der nächsten Saison in der Champions League vertreten sein werden.“