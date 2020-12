Nationalspieler Gündogan beschreibt Debüt von Schiedsrichterin Frappart als "große Errungenschaft"

Der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan hat die Premiere der Schiedsrichterin Stéphanie Frappart in der Champions League als "große Errungenschaft und Inspiration für andere" bezeichnet. Er hoffe, dass dies sehr bald zur Regelmäßigkeit werde, schrieb der 30 Jahre alte Profi von Manchester City in den sozialen Netzwerken: "Es wurde Zeit".

Die 36 Jahre alte Französin hatte am Mittwochabend beim 3:0 (1:0) von Juventus Turin mit Superstar Cristiano Ronaldo gegen Dynamo Kiew als erste Schiedsrichterin ein Spiel der Champions League der Männer gepfiffen. Im vergangenen Jahr stand Frappart bereits am 14. August bei der Partie um den Supercup zwischen dem FC Liverpool und dem FC Chelsea (7:6 nach Elfmeterschießen) als Unparteiische auf dem Platz.

In der Europa League war sie am 22. Oktober 2020 als Referee bei der Partie Leicester City gegen Sorja Luhansk aus der Ukraine (3:0) im Einsatz. Frappart leitet seit 2019 regelmäßig Männer-Spiele in der französischen Ligue 1.