Drei schwache Auftritte im DFB-Team: Droht Gündogan ausgerechnet in England die Bank?

Er spielte seine wahrscheinlich stärkste Saison in England: Ilkay Gündogan holte in der vergangenen Saison mit seinem Klub Manchester City in der Premier League überlegen den Meistertitel. In 28 Spielen erzielte der Mittelfeldspieler 13 Tore, gab drei Vorlagen. Wenn die Nationalmannschaft am Dienstagabend (18 Uhr/ARD und Magenta TV) im EM-Achtelinfale in Wembley gegen England antritt, droht Gündogan aber bei der Rückkehr auf die Insel die Bank.

Anzeige