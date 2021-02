Gündogan trifft doppelt, Alisson patzt: Manchester City von Guardiola lässt Liverpool und Klopp keine Chance

Manchester City hat dem Vorjahresmeister FC Liverpool im direkten Duell keine Chance gelassen und die Reds weiter in die Krise gestürzt. Der Premier-League-Kracher am Sonntag endete mit 4:1 (0:0) für die Gäste. Zwei Tore für das Team von Trainer Pep Guardiola erzielte der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan: zunächst verschoss er einen Elfmeter (37.), dann traf er in der 49. Minute und nach einem Fehler von Liverpools Keeper Alisson (73.) erneut. Den Endstand besorgten Raheem Sterling (76.) nach einem weiteren Alisson-Patzer und Phil Foden (83.). Den einzigen Treffer der Mannschaft von Coach Jürgen Klopp markierte Mohamed Salah (63./Foulelfmeter).

Die Citizens ziehen an der Tabellenspitze der englischen Liga mit dem neunten Sieg in Folge einsam ihre Kreise. Mit fünf Punkten vor Stadtrivale Manchester United bei noch einem Spiel weniger ist die Guardiola-Truppe auf bestem Wege zur Meisterschaft. Die Reds hingegen stecken weiter in der Krise. Das Team von Klopp steht mit 40 Zählern nur auf Rang vier und hat schon zehn Punkte Rückstand auf City. Die Pleite im direkten Duell war bereits die dritte Heimniederlage in Folge für den Titelverteidiger, der bis zum 0:1 gegen Burnley vor knapp zwei Wochen noch 68 Spiele in Folge an der Anfield Road ungeschlagen blieb.