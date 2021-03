ManCity-Star Gündogan über die EM: Glaube nicht an ein "typisches Finalturnier-Feeling"

Der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan geht davon aus, dass auch die Europameisterschaft in diesem Sommer unter den Pandemie-Bedingungen ausgetragen wird. "Die Hoffnungen auf ein typisches Finalturnier-Feeling habe ich natürlich schon ein Stück weit aufgegeben aufgrund der Corona-Situation", sagte der Profi von Manchester City in einem am Donnerstag erschienenen Interview der Nürnberger Zeitung und Nürnberger Nachrichten.

Anzeige

Im Detail will sich Gündogan aber nicht mit den Szenarien beschäftigen, die für den Sommer diskutiert werden. "Natürlich interessiert es mich extrem, wie die finale Lösung aussehen wird. Ich verfolge es aber nicht täglich. Ständig gibt es andere Gerüchte, und man weiß gar nicht mehr, wem man glauben kann", meinte er.