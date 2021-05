Gündogan, Havertz & Co müssen sich sputen: So ist der DFB-Zeitplan mit den England-Legionären

Demnach reisen die vier deutschen Legionäre zunächst mit ihren Mannschaften zurück nach Großbritannien. Aufgrund der restriktiven Einreisebestimmungen müssen sie das Land jedoch nach der aktuellen Lage innerhalb von 24 Stunden wieder verlassen, um eine längerfristige Quarantäne zu vermeiden. Dann nämlich gilt der Aufenthalt in England nur als Durchreise. Ein längerer Aufenthalt in England hätte zur Folge, dass sich das Quartett bei einer Einreise nach Deutschland in eine strikte zweiwöchige Quarantäne begeben müsste. Nach der aktuellen Bestimmung gilt dies für Einreisende, die sich in den vergangenen zehn Tagen "zu einem beliebigen Zeitpunkt" in einem Virusvarianten-Gebiet aufgehalten haben.

Havertz, Gündogan & Co. am 3. Juni beim DFB-Team?

Laut Plan könnten Gündogan, Havertz & Co. so am 3. Juni zum restlichen DFB-Tross stoßen - weil sie Großbritannien bereits am 27. Mai in Richtung Portugal verlassen hatten. Demnach würden die Spieler nur das Testspiel gegen Dänemark am 2. Juni verpassen. Definitiv wieder dabei sein sollen die vier Profis, wenn die Nationalmannschaft das Trainingslager in Seefeld am 6. Juni in Richtung Düsseldorf verlässt. Dort steht am folgenden Abend ein weiteres Testspiel gegen Lettland (20.45 Uhr) an. Die deutsche Mannschaft startet am 15. Juni mit dem ersten Gruppenspiel gegen Frankreich (21 Uhr) in die EM-Endrunde.