Nächster Gündogan-Doppelpack! Manchester City besiegt auch Tottenham deutlich

Ein überragender Ilkay Gündogan hat das Duell der Star-Trainer zwischen Pep Guardiola und José Mourinho zu Gunsten des Katalanen entschieden. Der deutsche Nationalspieler traf beim verdienten 3:0 (1:0) von Manchester City gegen Tottenham Hotspur im Etihad Stadium doppelt. Während die Citizens ihre Vormachtstellung in der Premier League mit dem 16. Pflichtspielsieg in Serie untermauerten, stecken die Spurs im Mittelfeld fest und drohen die Champions-League-Plätze aus den Augen zu verlieren.

Dabei hatte es für die Spurs, die unter der Woche in einem irren Spiel gegen Everton (4:5 nach Verlängerung) aus dem FA Cup ausgeschieden waren, zunächst gut ausgesehen. Harry Kane setzte nach einer druckvollen Anfangsphase von ManCity einen Freistoß an den rechten Pfosten (14.). Wenig später war der seit Wochen in Weltklasse-Form aufspielende Gündogan erstmals im Mittelpunkt: Nach einem Steilpass von Gabriel Jesus wurde der Deutsche von Ex-Bayern-Profi Pierre-Emile Höjbjerg im Strafraum gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte Rodri mit etwas Glück zum 1:0 - Spurs-Keeper Hugo Lloris war noch dran (23.).

City blieb besser und hatte in Person von Jesus das 2:0 auf dem Fuß, der jedoch kurz vor der Pause nur die Latte traf (42.). Direkt nach Wiederanpfiff vermochten die Gastgeber ihre teils drückende Überlegenheit dann in Zählbares umzumünzen. Raheem Sterling spielte einen Doppelpass mit Phil Foden und passte zu Gündogan, der zwei Spurs-Verteidiger stehen ließ und erhöhte (50.).

Eine Viertelstunde später machte der 30-Jährige dann sogar sein elftes Saisontor (!) - und das auf fantastische Art und Weise. Er startete perfekt in einen langen Ball von City-Keeper Ederson, verlud Davinson Sanchez und ließ auch Lloris keine Abwehrchance. Die Entscheidung in der 66. Minute und der zweite Doppelpack des Ex-Dortmunders in Serie nach dem 4:1 gegen Meister Liverpool in der Vorwoche. Auf der Gegenseite hätte der eingewechselte Superstar Gareth Bale fast das 1:3 erzielt, nach einem spektakulären Dribbling gegen die halbe City-Abwehr scheiterte er jedoch an Ederson (81.).