DFB-Star Gündogan schwärmt von Klopp und Guardiola: "Die besten Trainer der Welt!"

Gündogan: Verbindung mit Pep "taktisch", mit Klopp "emotionaler"

Einen wesentlichen Unterschied macht er aber doch aus zwischen den beiden Trainer-Größen in der Premier League: "Die Verbindung mit Pep auf taktischer Ebene – wie wir beide das Spiel sehen – ist ziemlich hoch. Die Verbindung mit Klopp ist emotionaler. Aber so oder so ist es ein Vergnügen – deswegen spielen wir." Einen kleinen Vorteil könnte Klopp aber doch haben, wenn es nach Gündogan geht: "Taktik ist wirklich interessant, aber am Ende geht es um Emotionen – beim Gewinnen, beim Verlieren, bei allen Seiten des Fußballs."