Güner Kopuk war und ist immer mit Herz und Seele bei der Sache

Weltmeister ist er nie geworden. Aber er hat einen Weltmeister zum Statisten degradiert. Im Erstrundenspiel des DFB-Pokal schaltete der Abwehrspieler den brasilianischen Angreifer Luizao aus, der zwei Monate zuvor noch den Weltpokal in Japan gewann. Für Güner Kopuk ein großartiges Erlebnis, das durch den Sieg gegen Hertha BSC und den damit verbundenen Einzug in die zweite Runde noch versüßt wurde. Doch wie verlief bis dahin die Karriere des gebürtigen Kielers, der bei Eintracht Kiel das Fußballspielen lernte? Und wie endete sie? Anzeige

Der heute 48-Jährige hat praktisch in jeder Spielklasse gespielt. Die Kreisliga ist ihm ebenso nicht fremd wie die Profiliga. „Ich habe in jeder Klasse gern gespielt und war für jede Mannschaft immer mit Herz und Seele dabei“, erklärt Kopuk, der in seiner Karriere ganz schön herumgekommen ist. Die Zeit beim Zweitligaklub Maltepe Istanbul, wo der Verteidiger 1995 anheuerte, stellte schon früh einen Höhepunkt dar. „Da ist ein Traum Wirklichkeit geworden. Von morgens bis abends nur Fußball. Das war einfach toll. Allerdings fühlte ich mich in der Stadt nicht wohl. Es fehlten die gewohnte Umgebung und die vielen Freunde“, erinnert sich der gebürtige Kieler, der damals 23 Jahre alt war. „Nach seiner Rückkehr 1996 und Zwischenstation beim SV Ellerbek wurde der Verteidiger von Angeboten nur so überhäuft. „Felde, Altenholz, VfR Neumünster aber auch Holstein kamen auf mich zu. Da hätte ich sehr gut verdienen können. Aber ich habe mich für Kilia entscheiden“, erinnert sich der heutige Familienvater, der ab 2000 dann doch das Trikot der KSV Holstein überstreifte.

Impressionen aus der Fußballkarriere von Güner Kopuk Neuzugänge beim SV Ellerbek im August 1997: Vordere Reihe v. links: Fritz Wedel, Henning Dinse, Jens Krause, Heiko Grabke. Hinten v. links: Marc Petersen, Trainer Lothar Rath, Manager Andreas Klaus, Güner Kopuk, Stefan Berger. ©

Den wohl schönsten Erfolg feierte Güner dann mit den Störchen. 2002 empfingen die Kieler in der ersten Runde des DFB-Pokal Hertha BSC Berlin und schalteten den Bundesligisten nach Elfmeterschießen mit 3:1 aus. „Vom Papier her hatten wir keine Chance. Da habe ich gegen den Brazilianer Luizao gespielt. Der war zwar gerade Weltmeister geworden, wurde aber nach 70 Minuten ausgewechselt. Ein ganz persönlicher Triumpf. Hinterher wurde ich noch vom ZDF interviewt. Die haben mich gefragt, wie das so war, gegen einen Weltmeister zu spielen. Denen habe ich gesagt, dass ich besonders motiviert war, weil ich Revanche für das Ausscheiden der Türkei im Halbfinale gegen Brasilien nehmen wollte. Und das ist mir ja gelungen“, freute sich Kopuk vor allem über das Erreichen der zweiten Runde. Dort war dann allerdings gegen den VfL Bochum (1:2) Schluss.

Nach einer schweren Knieverletzung fiel der kampfstarke Kieler dann allerdings aus dem Ligakader der Störche und musste seine letzten Spiele in der zweiten Mannschaft bestreiten. „Damals war Volker Manz Trainer. Wir mussten alle sieben Spiele gewinnen, um mit der Zweiten noch Oberligameister zu werden. Das war für mich nach langer Pause ein besonderer Ansporn. Ich habe genau die sieben Spiele gespielt, und wir haben alle gewonnen. Am Ende sind wir Meister geworden. Das war super. Leider konnten wir nicht in die Regionalliga aufsteigen, weil unsere Liga schon da spielte“, erklärt Kopuk, der danach seinen Vertrag bei Holstein auflöste und den Weg in die Selbständigkeit fand. Die Möglichkeit war Teil einer Vereinbarung, die er mit dem damaligen Sponsor des Kreisligisten TSV Selent traf. „Ich habe eine Werkstatt mit Kundenstamm angeboten bekommen, die Autos aufbereitet. Das lief ganz gut. Am Ende hatte ich sogar meinen Ausbilderschein.“