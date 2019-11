Günter Netzer verteidigt "unterschätzten" Hasan Salihamidzic - Lob an FC Bayern für Flick-Beförderung

Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORT BUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

50 ehemalige Bayern-Spieler und was aus ihnen wurde

FC Bayern: Netzer von Salihamidzic überzeugt: "Da haben sie den richtigen Mann"

So glaube Netzer, dass Salihamidzic "unterschätzt" werde: "Ich habe mich oft genug mit ihm unterhalten und kann sagen: Er versteht den Fußball, er ist auf der Höhe des Geschehens", lobte Netzer. Dass der ehemalige bosnische Nationalspieler während seiner Amtszeit bei den Bayern einige unsouveräne öffentliche Auftritte hingelegt hat, stuft Netzer als unwichtig ein: "Was man an ihm kritisiert, sind Dinge, die nicht entscheidend für seine Arbeit sind. Die Arbeit, die er macht, ist sehr, sehr gut. Da haben sie den richtigen Mann", ist sich die Gladbach-Legende sicher.