Günter Netzer im SPORTBUZZER-Interview: "Ich bin kein Weltmeister"

Er sorgte als Erster dafür, dass deutscher Fußball schön sein konnte, und polarisierte mit seinem extravaganten Lebensstil. An diesem Samstag wird Günter Netzer, der Zehner , der Mann aus der Tiefe des Raumes, 75 Jahre alt. Beim SPORT BUZZER-Interview in Zürich erzählt der „lange Blonde“, der auch als ARD-Experte arbeitete , von gestern, zwischendurch und heute.

Dahinter steckt eine wunderbare und zugleich schreckliche Geschichte. Wir hatten mit Borussia Mönchengladbach ein Freundschaftsspiel bei der AS Rom. Ich hatte einen Zeh gebrochen, Hennes Weisweiler, unser Trainer, wusste das. Zwei Tage vorher sagt er: „Günter, Rom ist eine herrliche Stadt. Warst du schon dort?“ Ich: „Nein.“ Er: „Dann komm doch mit.“ Also flog ich mit. Nach dem Frühstück sagt er: „Wir müssen mal sprechen. Wir haben Schwierigkeiten, unser Geld zu kriegen.“ Ich: „Warum, das ist doch ein seriöser Verein.“ Er: „Im Vertrag steht leider, dass du spielen musst.“ Ich: „Das geht nicht.“ Er: „Doch, ich habe mit dem Vereinsarzt gesprochen. Bevor du rausgehst, kriegst du eine Spritze in den Zeh. Die wirkt eine Halbzeit. Dann kriegst du die nächste.“ Ich: „Sie sehen doch, dass ich kaum gehen kann. Wie konnten Sie mich nur nach Rom locken?“ Ich war stocksauer. Dennoch: Kumpel, wie ich bin, ging ich auf den Handel ein.

Sie wechselten sich zu Beginn der Verlängerung selbst ein und schossen das Siegtor zum 2:1.

Das war das größte Glück, was einem Fußballer je passiert ist. So was wird in den nächsten 100 Jahren nicht mehr passieren.