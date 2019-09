Günter Netzer über Kai Havertz: "Ein solches Talent haben wir lange nicht mehr gehabt"

Günter Netzer stimmt in die Lobeshymnen auf Kai Havertz ein und traut dem 20 Jahre alten Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen eine große Karriere zu. "Havertz ist ein großartiger Spieler, dem ich wünsche, dass er sehr schnell den Durchbruch schafft, Stammspieler dieser Nationalmannschaft wird", sagte der frühere Ausnahmespieler im SPORTBUZZER-Interview (hier geht es zum kompletten Interview): "Ein solches Talent haben wir in Deutschland lange nicht mehr gehabt." Netzer, der am Samstag seinen 75. Geburtstag feiert, reiht sich damit in die lange Liste von ehemaligen Profis und Experten ein, die in Havertz die größte Hoffnung für das zuletzt eher wechselhaft auftretende DFB-Team sehen.

Bundestrainer Joachim Löw präsentiert sich mit Blick auf Startelfeinsätze für Havertz allerdings eher zurückhaltend. So durfte der Youngster bislang einzig in den Testspielen im vergangenen November gegen Russland (3:0) und vier Monate später gegen Serbien (1:1) von Beginn an ran. Seine übrigen drei Länderspiele bestritt er jeweils als Joker. So auch am vergangenen Sonntag beim 2:0 in Nordirland, als er in der 68 Minute eingewechselt wurde.

Havertz selbst sieht seine Situation bei der Nationalmannschaft gelassen - auch wenn er aufgrund überragender Leistungen in der Bundesliga andere Ansprüche stellen könnte. "Ich bin noch sehr jung und kann noch viel lernen", sagte der Youngster, der seit Monaten mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht wird, nach dem Sieg in Nordirland am RTL-Mikrofon: "Es gibt Spieler in der Mannschaft, die schon viel mehr als ich erreicht haben. Wenn ich reinkomme, gebe ich Gas, um künftig vielleicht das eine oder andere Spiel von Anfang zu machen."

