Gut 20 Kilometer Laufglück: Alle Bilder vom Leipziger Halbmarathon

Dabei sein durfte nur, wer genesen, geimpft oder getestet war. Das 3G-Modell galt nicht nur für die Aktiven, sondern auch für Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Start-Ziel-Bereich am Völkerschlachtdenkmal betreten wollten. So sollte verhindert werden, "dass alle Teilnehmer am Anfang eine Maske tragen müssen – und im Anschluss Hunderte Masken auf der Straße rumliegen“, so Winkler. Wer keinen 3G-Nachweis erbringen konnte, durfte die Läuferinnen und Läufer an der Strecke anfeuern. Dort gab es außer den allgemein gültigen Abstandsregeln keine Beschränkungen.