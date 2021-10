Gut 800 RB-Leipzig-Fans im neuen Freiburger Stadion, 17 „Deaf Bulls“ im Europa Park

Freiburg. Einige Freiburger Fans äußerten in der Straßenbahn auf dem Weg ins neue Stadion ein ungutes Gefühl. „Jede Serie reißt einmal“, mutmaßte der eine. Sein Kumpel meinte gar: „Das kann heute schon passieren. RB ist kompakt und offensiv stark.“ Doch auch die Anhänger der Roten Bullen wirkten nach der bescheidenen Auswärtsbilanz der vergangenen Monate vorab wenig euphorisch. Am Ende hielten beide Serien: Der SC Freiburg bleibt mit dem 1:1 als einziges Erstligateam ungeschlagen, Leipzig ist auswärts nach wie vor sieglos. Anzeige

Der Wurstpreis bleibt

Die weiteste Auswärtsreise der Bundesliga-Saison hatten immerhin mehr als 800 RB-Fans angetreten. Natürlich waren sie neugierig auf das neue Freiburger Schmuckstück – das Europa-Park-Stadion. Die Leipziger waren begeistert von der vielfältigen Auswahl im neuen SC-Fanshop, einige ärgerten sich aber auch über den nervigen Stau auf dem letzten Kilometer vor dem Parkplatz. Einige Sehbehinderte vermissten während des Spiels die sonst übliche Audioreportage.

JETZT Durchklicken: Die Bilder zum Spiel! Glücklicher Punktgewinn für RB Leipzig: Nach einer sehr schwachen zweiten Halbzeit muss das Team von Jesse Marsch mit dem 1:1 beim SC Freiburg zufrieden sein. ©

Das Stadion-Bier und die in der Region beliebte Rote Wurst sind mit dem Umzug vom altehrwürdigen Dreisam- ins Europa-Park-Stadion übrigens nicht teurer geworden und liegen mit 4,30 Euro sowie 3 Euro nach wie vor knapp unter den Preisen in der Red-Bull-Arena (4,40 und 3,50 für die Bratwurst). Lange Schlangen gab es am Samstag in Freiburg weder vor dem Imbiss noch vor den Toiletten. Jeder einzelne Fan wurde am Eingang ungewohnt ausgiebig nach verbotenen Gegenständen abgetastet, auf dem Oberrang wurden die Leipziger Anhänger fast während des gesamten (extrem friedlichen) Spiels von sechs Polizisten mit Schusswaffen beschützt.

„Deaf Bulls“ im Freizeitpark

Die absolute Top-Stimmung wollte unter den Gäste-Fans nicht aufkommen, was zum einen an der schwachen zweiten Halbzeit ihrer Lieblinge lag. Zum anderen standen/saßen die RB-Anhänger aber auch in Unter- und Oberrang nicht besonders kompakt. Nach dem Abpfiff gab es immerhin vier durchschwitzte Souvenirs: Yussuf Poulsen, Emil Forsberg, Peter Gulacsi und Josko Gvardiol steckten ihre Trikots durch den Zaun.

Für 17 Mitglieder der „Deaf Bulls“, dem 32. offiziellen RB-Fanclub, war es ein besonders erlebnisreiches Wochenende. Die gehörlosen RB-Anhänger waren vom Freiburger Stadion-Namenssponsor eingeladen, verbrachten die Nacht nach dem Match in Rust in einem der Europa-Park-Hotels und hatten am Sonntag noch drei Stunden lang die Gelegenheit, einige Attraktionen im Park zu genießen. Am Mittag ging es auf die rund achtstündige Heimreise, ehe am heutigen Montag die nächste richtig lange Fahrt ansteht: Der Champions-League-Trip nach Paris zu Messi, Mbappe und Co. Da wären einige am liebsten von Freiburg aus direkt nach Paris gereist.

„Es war schon mein drittes Interview“

So macht es Melanie vom Fanclub A-Block-Bullen mit ihrem Mann. Beide reisten mit dem Flieger (Berlin-Basel) Richtung Breisgau, von dort geht es in die französische Hauptstadt. Kleines Highlight für Melanie vor dem Freiburg-Spiel: Reporter Julien vom Sender Canal+ befragte sie ausgiebig zu Christopher Nkunku, ehe die Kamera des Senders 90 Minuten lang auf den dynamischen Franzosen gerichtet war.



RB Leipzigs Fan Melanie im Interview für Canal+. © Privat