Gut in der Box: Olmo schafft gegen Hoffenheim ersten Doppelpack für RB Leipzig

Leipzig. Als Dani Olmo in der 78. Minute den Rasen verließ, streckten ihm die Trainer und Betreuer auf der Bank von RB Leipzig anerkennend die Fäuste entgegen. Olmo huschte ein kurzes Lächeln über die Lippen, das war’s. Diese Gratulationen hatte sich der 22-Jährige redlich verdient. Mit einem Doppelschlag innerhalb von 138 Sekunden (9. min/11. min) sorgte der spanische Winterzugang fast im Alleingang für den 2:0 (2:0)-Sieg von RB Leipzig bei der TSG Hoffenheim und wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze . Für Olmo, der im Januar von Dinamo Zagreb nach Sachsen transferiert wurde, war es der erste Doppelpack an seiner neuen Wirkungsstätte und sein vierter Saisontreffer im Bullen-Dress im zehnten Einsatz.

So viele Torschüsse wie Timo Werner

Zwei Minuten später legte Marcel Sabitzer das Leder nach einem hohen Ball mit dem Kopf zurück zu Olmo . Der zog direkt ab – wieder flach ins rechte Eck. Und schon stand es 2:0 für RB . In der zweiten Halbzeit verpasste der Mann mit der Rückennummer 25 nach Vorlage von Timo Werner sogar sein drittes Tor, weil er den Ball mit dem linken Fuß nicht richtig erwischte (65. min). Drei Torschüsse waren neben Werner teaminterner Bestwert. „Es fühlt sich richtig richtig gut an. Das war mein erster Doppelpack für dieses Team“, sagte Olmo, dem das Kunststück in Zagreb dreimal gelang.

Der 1,79 Meter große Angreifer gilt schon jetzt als einer der Gewinner der Corona-Pause. Nach dem Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga stand er in fünf von sechs Spielen in der Startelf und schoss drei Tore. Davor hatte Nagelsmann häufiger auf seine Dienste verzichtet, unter anderem weil er Defizite im Verteidigungstempo bemängelte.

Gewinner der Corona-Pause

Gegen Hoffenheim bewies der Offensiv-Allrounder in jeder Hinsicht, was für ein begnadeter Kicker er ist. Seine Ballannahme und -mitnahme waren eine Augenweide, mit Körpertäuschungen verschaffte er sich geschickt Platz. Und auch in den Zweikämpfen zeigte sich Olmo engagiert. „Er ist ein sehr sehr intelligenter Spieler, der gerade im engen Raum seine Qualität hat, der einen guten letzten Ball hat, der auch auf engem Raum schwierige Situation lösen kann“, schwärmte Sportdirektor Markus Krösche in der Halbzeit. „Und der natürlich in der Box einen unfassbaren Riecher und auch einen sehr sehr guten Abschluss hat.“