Ziemlich gute Kumpel: 96-Coach Zimmermann und Kiels Werner verbindet eine enge Freundschaft

„Ich mag Ole wirklich sehr“, sagt Hannovers Coach. „Wir haben eine tolle Zeit zusammen gehabt, die uns sehr verbindet.“ Die Freundschaft lassen die Trainerkumpel am Samstag beim 96-Gastspiel an der Ostseeküste „für 90 Minuten ruhen“.

Wiedersehen in Liga 2

Sogar auf dem Abschlussfoto aus Hennef lächeln die beiden da frisch ernannten Fußballlehrer nebeneinander in die Kamera, so nah wie das in Corona-Zeiten eben erlaubt ist. Ein gutes Jahr ist es her, als die beiden im Sommer 2020 die höchste Trainerlizenz des DFB verliehen bekamen.

Werner coachte damals schon mit Sondererlaubnis seine Kieler, Zimmermann noch Havelse und in der 4. Liga. Zimmermann sicherte sich in diesem Sommer den 96-Job, nun gibt’s das Wiedersehen in der 2. Liga.

"Haben ein paar Mal telefoniert"

Zum Glück, denn zuletzt war der Kontakt nicht mehr ganz so eng. „Wir haben ein paarmal telefoniert, uns aber lange nicht gesehen“, erzählt Zimmermann. In der vergangenen Saison – während Kiels Aufholjagd in der Tabelle – hatten sie „häufiger Kontakt als nach der Relegation“, sagt Zimmermann. Kein Wunder, dass Werner nach der knapp verpassten Aufstiegschance gegen den 1. FC Köln erst mal etwas Ruhe brauchte. Zimmermann hat da „echt mitgelitten mit ihm“, verrät der 96-Trainer.

Jetzt so kurz vorm Wiedersehen läuft es wieder. Nach einem schwachen Start in die laufende Saison haben sich Werners Kieler zumindest gefangen, holten zuletzt immerhin fünf Punkte aus drei Spielen.