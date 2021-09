Gute Laune garantiert: Die schönsten Bilder vom zweiten Tag des Leipziger Firmenlaufs

Leipzig. Auf die Plätze, fertig, los! Auch am Mittwochabend wurde die Pferderennbahn zum Läufermekka, fiel hier der Startschuss für den Leipziger Firmenlauf. Der Hintergrund ist simpel: Corona. Nachdem die beliebte Veranstaltung, bei der sich 2019 noch knapp 20.000 Teilnehmende versammelten, im vergangenen Jahr ausfallen musste, lautete das Motto anno 2021: entzerren, verteilen, Abstand halten. Gelaufen wird deshalb an drei Tagen. Jeweils 1500 Sportlerinnen und Sportler können dabei sein. Auch wenn so alles ein paar Nummern kleiner ist als gewohnt: Am Start und im Ziel waren viele strahlende Gesichter zu sehen.

