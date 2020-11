Gute Nachricht für RB Leipzig: Norweger Sörloth muss nicht in Quarantäne

Leipzig. Aufatmen bei RB Leipzig! Der norwegische Stürmer Alexander Sörloth muss nach seiner Rückkehr zum Bundesligsten doch nicht in eine mehrtägige Quarantäne. Nach Angaben des Clubs müsse der Stürmer den bei allen Rückkehrern üblichen negativen Corona-Test nachweisen. Dieser wurde am Montag durchgeführt. Das Ergebnis steht noch aus. Ist es negativ, kann Sörloth nach den Vorgaben des zuständigen Leipziger Gesundheitsamts am Dienstag das Training aufnehmen und darf auch am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt spielen. Der 24-Jährige war am Sonntagabend in die Messestadt zurückgekehrt und nach dem Corona-Fall bei der norwegischen Mannschaft bereits dreimal negativ getestet worden. Anzeige

Zuvor waren aus Norwegen Offizielle damit zitiert worden, dass Nationalspieler wie Sörloth oder Dortmunds Erling Haaland die Rückreise zu ihren Clubs gestattet worden war, wenn sie sich am Zielort in eine zehntägige Quarantäne begäben. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa hat Sörloth dem allerdings weder zugestimmt noch ein Dokument unterschrieben. Die finale Entscheidung liegt in Deutschland ohnehin beim jeweils zuständigen Gesundheitsamt. Nach SPORTBUZZER-Informationen hat sich die Leipziger Behörde in Sachen Sörloth so entschieden, weil der Angreifer weder eine Kontaktperson ersten Grades des betroffenen Omar Elabdellaoui gewesen sei, noch Symptome zeige.

Vorausgegangen war eine tagelange Hängepartie. Nach dem positiven Test für Elabdellaoui hatten die norwegischen Behörden zunächst ein Ausreiseverbot für die gesamte Elf verhängt. Die Folge: Das Team konnte trotz Intervention des norwegischen Verbandes nicht zur Nations-League-Partie nach Rumänien reisen. Zunächst war auch keine Rückreise der Profis zu ihren Heimvereinen genehmigt worden. Statt dessen sollten die betroffenen Profis in Norwegen in Quarantäne. Am Sonntag dann die Wende. „Alle 19 Spieler, die im Ausland spielen, und Trainer Lars Lagerbäck haben von einem Arzt die Erlaubnis bekommen, ausreisen zu dürfen", teilte Verbands-Juristin Lise Klaveness via Twitter mit.