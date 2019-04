Gute Nachrichten von Hannover 96: Das Comeback von Ihlas Bebou naht 

Ein bisschen hat Ihlas Bebou (seit Dienstag 25) seinen Ehrentag schon mit Freunden gefeiert, das schönste Geburtstagsgeschenk machte sich der Flügelflitzer gestern aber selbst: endlich wieder (fast) voll mittrainieren, mitziehen, nah dran sein am Team und am Pflichtspiel-Comeback. Bebou: „Ich freue mich, wieder einen Schritt weiter zu sein. Das ist das schönste Geschenk zum Geburtstag!“

Bebou will "nächste Woche" wieder ran

Ob der togolesische Na­tio­nal­spie­ler in der kommenden Saison noch für 96 rennt, darf zumindest be­zwei­felt werden. Dass er diese Saison in der Bundesliga noch mal als „Roter“ über den Platz sprintet, ist hingegen wahrscheinlich. Das hoffte auch ein kleiner Fan gestern am Rande des Trainings, er fragte nach, wann Bebou denn wieder in der Liga ran könne. „Ich hoffe, nächste Woche wieder richtig“, antwortete der Profi. Die Hoffnung ist berechtigt. Gestern machte Bebou nahezu das komplette Training mit. Trotz langer Verletzungspause (zuletzt Sehnenanriss) und Geburtstag.