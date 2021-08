Gute Organisation: Dynamo Dresdens Trainer Schmidt lobt Defensive

Dresden. Manch Experte wundert sich, die Konkurrenz staunt und die eigenen Fans genießen – Aufsteiger Dynamo Dresden ist auch nach drei Spieltagen in der 2. Bundesliga ungeschlagen grüßt nun sogar vom 2.Tabellenplatz. Eine Woche nach dem 2:1-Pokalerfolg gegen den SC Paderborn läuft es bei der Mannschaft von Trainer Alexander Schmidt weiter rund. Beim 2:0-Sieg über Hannover 96 glänzte die Truppe wieder mit hoher Einsatz- und Laufbereitschaft, taktischer Disziplin und mannschaftlicher Geschlossenheit. Sie verdienten sich den Dreier, weil sie in der ersten Halbzeit klar besser als die Hannoveraner war, in der zweiten deren spätes Aufbegehren nach dem 1:0 von Christoph Daferner (47.) nach einigen Minuten des Schwimmens alsbald wieder dämpfte und in der Endphase erneut im richtigen Moment zuschlug und durch Sebastian Mai den Deckel drauf machte (82.). Anzeige

Dass der Sieg so in Ordnung ging, darüber herrschte bei beiden Trainern Einigkeit. Hannovers Jan Zimmermann gratulierte den Obersachsen zu einer starken Leistung: „Es war ein verdienter Sieg für Dynamo Dresden. Glückwunsch dazu! Es wurde uns heute vorgemacht, wie man mit Einsatz und Mentalität in so ein Spiel in der 2. Liga gehen sollte.“ Dynamo-Coach Alexander Schmidt erklärte: „Wir haben gewusst, dass wir gegen eine für uns hochkarätig besetzte Mannschaft, die sehr erfahren ist, am Leistungslimit spielen müssen. Wenn man die ganzen Bundesliga-Spiele anschaut, die Hannovers Spieler auf dem Buckel haben, dann war uns klar, dass wir 93 Minuten sehr konzentriert, intensiv und mit einer guten Organisation spielen müssen. Ich finde, das hat unsere Mannschaft sehr gut gemacht.“

