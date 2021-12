Gute Wünsche und Zweifel: So reagieren RB Leipzigs Fans auf Coach Tedesco

Leipzig. Die Sedisvakanz ist Geschichte, RB Leipzig vermeldete am Donnerstag: Habemus Cheftrainer . Nach der Trennung von Jesse Marsch übernimmt Domenico Tedesco das Ruder bei den Roten Bullen. Der Deutsch-Italiener ist durch seine Engagements beim FC Erzgebirge Aue und dem FC Schalke 04 kein Unbekannter in der Fußballszene und kehrt nach knapp drei Jahren wieder in die Bundesliga zurück. Unter den Fans von RB und den Knappen löste das gemischte Gefühle aus: Freude und Skepsis bei den Sachsen, Trauer bei den Schalkern, alles war dabei.

"Ich habe so meine Zweifel"

Bis zuletzt hatten einige Anhänger des langjährigen Bundes- und seit dieser Spielzeit Zweitligisten die Hoffnung, dass der von 2017 bis 2019 schon einmal bei den Königsblauen aktive Tedesco nach Gelsenkirchen zurückkehrt. Twitter-User „ Baljo “ konstatierte entsprechend, dass der Tag ein trauriger für den Schalker Fußball sei. „Okan“ hingegen sah die Sache etwas positiver: „ Es bricht mir zwar das Herz , andererseits freue ich mich aber sehr, #Tedesco wieder in der Bundesliga zu sehen.“ Dass das Engagement am Cottaweg für den 36-Jährigen auch ein Sprungbrett sein kann, stellte "cr15kampf" fest : "Die Voraussetzungen, die er dort vorfindet, sind ideal um sich endgültig einen Namen zu machen. Für seine Karriere ist das ne riesen Chance."

"Letzte Patrone"

Via Sky Sport News HD schaltete sich auch Tedescos ehemaliger Vorgesetzter Christian Heidel (aktuell Sportdirektor beim FSV Mainz 05) in die Debatte ein und lobte seinen ehemaligen Angestellten, den er 2017 persönlich vom FC Erzgebirge Aue in den Ruhrpott holte. Er sei ein feiner Mensch, der loyal, emotional und sehr offen ist. Die Sachsen könnten sich demnach auf „einen tollen Typen“ freuen, sagte er dem Münchner Bezahlsender. Tedesco habe sich, so seine Einschätzung, sicher über die Monate RB Leipzig angeschaut und werde die Mannschaft in- und auswendig kennen.