Guter Auftakt! Dynamo Dresdens U19 punktet in Hannover

Hannover/Dresden. Nachdem die U17 einen Tag zuvor mit einem 3:0 bei RB Leipzig in die neue Bundesliga-Saison gestartet war, hat am Sonntag auch die U19 der Schwarz-Gelben gepunktet. Bei Hannover 96 hielten die Kicker von Trainer Willi Weiße bis zum Ende das 0:0. Weißes Co-Trainer Andreas Trautmann resümierte nach dem Spiel: "Das war okay. In der ersten Halbzeit hatten wir die Hannoveraner etwas besser im Griff, da hätten wir in Führung gehen müssen, da fehlte mehrfach nicht viel, dass der Ball über die Linie ging.