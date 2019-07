Guter Auftakt: SC DHfK Leipzig unterliegen SC Magdeburg unter freiem Himmel 13:14

Aschersleben. Alle Jahre wieder aber auch die Frage nach dem Sinn dieses Events unter freiem Himmel: Freundschaftsspiel? Promotion? Spektakel? Hammerhartes Derby? Eine Frage der Ehre? Fragen wir Spieler und Trainer. „Ich denke, es geht in erster Linie darum, den Zuschauern ein schönes Spiel zu bieten. Aber trotzdem mit der nötigen Ernsthaftigkeit ranzugehen, sowohl gegenüber uns, dem Veranstalter, den Zuschauern als auch dem Gegner“, sagt Torhüter Jens Vortmann.

„Spiele gegen Magdeburg haben immer einen besonderen Charakter. Aber es ist kein normales Testspiel, wie die, die noch folgen werden“, findet Nationalspieler Franz Semper. Coach André Haber stellt ein „besonderes Flair“ fest, „Handball unter freiem Himmel, mit einem schönen Rahmen und schöner Kulisse“. 2000 Zuschauer bei einem Testspiel habe man schließlich nicht so oft. Ganz ohne Mehrwert sei so ein Spiel auch nicht: „Mir ist wichtig, ein paar Sachen zu sehen, die wir uns erarbeitet haben. Das allerwichtigste aber ist, dass alle Spieler verletzungsfrei durchkommen.“

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Testspiel Der SC DHfK Leipzig verliert in Aschersleben das Testspiel gegen den SC Magdeburg mit 13:14. © Rainer Justen

Philipp Weber dreht auf

Ums Ergebnis gehe es bei Testspielen nie. Klar sei aber auch: „Am Ende spielen wir. Und immer wenn an- und abgepfiffen wird, schauen wir auch aufs Ergebnis.“ Also schauen wir aufs Ergebnis: Der SC Magdeburg gewinnt nach 2x20 Minuten 14:13 (7:6). Der wichtigste Wunsch André Habers erfüllt sich auch. Kein Spieler hat sich verletzt, was auf dem ungewohnten Outdoor-Boden stets zu würdigen ist.

Die Leipziger gehen mit 12 Spielern (alle auch eingesetzt) des 21er Kaders ins Rennen. Die anderen fehlen aus unterschiedlichen Gründen, einer aus einem sehr erfreulichen: Neuzugang Viggo Kristjansson wurde Vater eines Sohnes – und wollte das Baby natürlich sofort sehen. Der Name des Kindes wird in seiner Heimat Island erst zur Taufe bekanntgegeben. Zum Spiel so viel: In der DHfK-Startformation stehen mit Philipp Müller und Marko Mamic zwei Neue. Mamic beißt sich mit drei Würfen an SCM-Keeper Jannick Green die Zähne aus. Ganz anders Philipp Weber, der vor Spielfreude und Treffsicherheit geradezu sprüht und mit sechs Toren fast die Hälfte der Leipziger Treffer erzielt.

Gute Unterhaltung

Ausgerechnet Weber vergibt den möglichen Leipziger Sieg, weil er 30 Sekunden vor Schluss beim 13:13 mit einem Siebenmeter an Magdeburgs jungem Keeper Tobias Thulin scheitert. „Er hat einfach stark gehalten“, konstatiert Weber. Und: „Besser jetzt so ein Fehlwurf als in einem Ligaspiel.“ Zwei Sekunden vor Schluss macht Filip Kuzmanowski für den SCM mit einem Gewaltwurf den Sieg perfekt.

Ansonsten: Beide Teams bieten gute Unterhaltung, ein intensives Spiel, fair zwar, aber auch nicht ganz körperlos. Ein Spektakel? Jein. Jens Vortmanns Prophezeiung von der „nötigen Ernsthaftigekeit“ hat sich erfüllt. Heute geht’s in Aschersleben weiter, unter anderem stehen ab 17:30 Uhr die Spiele der Allstar-Teams an, mit Auftritten von Team Jurack und Team Kretzsche. Letzteres wird von Michael Biegler gecoacht, der beim Megawoodstock vor einem Jahr noch die DHfK-Jungs betreute. Damals verlor Leipzig gegen den SCM 20:26. Uwe Köster

SC DHfK: Vortmann, Birlehm – Meyer-Siebert 1, Janke, Müller, Weber 6/1, Mamic, Krzikalla 1, Binder 1, Esche 1, Seidler 1, Roscheck 2

