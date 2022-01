"Guter Eindruck", "kaltschnäuzig": Augsburg-Boss Reuter schwärmt von Rekord-Einkauf Pepi

Mit Rekordtransfer Ricardo Pepi zunächst nur als Ersatzspieler ging der FC Augsburg in die Rückrunde der Bundesliga. Trainer Markus Weinzierl setzte den jüngst verpflichteten 18 Jahre alten US-Stürmer am Samstag in der Partie bei der TSG 1899 Hoffenheim auf die Bank. Langfristig soll der Angreifer aber auch von Beginn an für Furore sorgen. Augsburg-Geschäftsführer Stefan Reuter schwärmte von der Neuverpflichtung. "Er ist jetzt eine Woche da und macht einen guten Eindruck", sagte der 55-Jährige am Samstag gegenüber Sky. Anzeige

Seine Qualitäten zeige der 18-Jährige auch auf dem Platz. "Ich habe noch nie einen Spieler mit 18 Jahren gesehen, der so kaltschnäuzig im Torabschluss und Sechzehner ist", so Reuter weiter. Gleichzeitig warnte er jedoch auch vor einer zu großen Erwartungshaltung an den Millionen-Einkauf. "Der ist 18. Man darf nicht zu viel Druck auf ihn aufbauen."

Pepi war für eine Ablöse von 13 Millionen Euro plus Bonuszahlungen vom MLS-Club FC Dallas geholt und mit einem Vertrag bis Sommer 2026 plus Option auf eine weitere Saison ausgestattet worden. Der FCA erzielte in den 17 ersten Saisonspielen nur 17 Tore. Zurück in der Startformation des Gäste-Teams ist Defensivspezialist Felix Uduokhai nach Oberschenkelverletzung und Corona-Infektion.