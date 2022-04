Guter Saisonabschluss für Dresdner Shorttrackerin Anna Seidel

Fünfte WM-Teilnahme

Trotz allem gebührt der Leistung der deutschen Vorzeige-Läuferin aller Respekt, denn der Sturz und die Disqualifikation bei den Spielen in Peking hatten an der Dresdnerin sehr genagt, wie sie selbst zugab. Zudem läuft sie seit ihrem Schien- und Wadenbeinbruch vor rund einem Jahr noch immer mit zwei Titanplatten oberhalb ihres Knöchels übers Eis. Also auch bei der WM in Montreal. Immerhin schon zum fünften Mal nahm sie an Shorttrack-Weltmeisterschaften teil. Zum Auftakt qualifizierte sie sich über 1500 Meter für das B-Finale, in dem sie am Ende Zweite wurde und damit über diese Distanz Rang zehn belegte. Über 500 Meter, die keinesfalls ihre Schokoladendisziplin sind, schaffte sie es bis ins Viertelfinale und kam insgesamt auf den 16. Platz.