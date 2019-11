Gutes Omen für die Profis? RB Leipzigs U19 feiert ersten Sieg in der Youth League

St. Petersburg. ENDLICH! Seit dem 14. September wartete das Team von Trainer Alexander Blessin auf einen Sieg. Nach dem 3:0 gegen Nienburg im Spätsommer in der Bundesliga besiegte die U19 von RB in der Youth League Zenit St. Petersburg mit 2:0 (0:0). Gespielt wurde im Nachwuchsleistungszentrum der Russen im Stadion Sdyushor Smena. Beide Teams standen nach bisher drei gespielten Partien unter Druck. Nur der Sieger konnte sich noch Chancen auf die KO-Runde ausrechnen. Auf der Habenseite beider Mannschaft stand nach dem 1:1 in Leipzig im Hinspiel lediglich ein Punkt. Mit nun vier Punkten auf dem Konto bei zwei noch ausstehenden Partien haben es die Roten Bullen in der eigenen Hand weiterzukommen.

Anstoß in St. Petersburg. Die #RBLU19 will heute ihren ersten Youth League Dreier dieser Saison einfahren. Auf geht‘s, #Nachwuchsbullen #UYL #ZENRBL pic.twitter.com/TUMSb7izun

Matchwinner war RB-Mittelfeldspieler Kossivi Jean D´Arc Amededjisso. Seine beiden Treffer in der 55. und 74. Minute entschieden die Partie. Der Gastgeber hatte sich zwei Minuten vor der Leipziger Führung mit einer roten Karte selbst geschwächt. Trainer Blessin war nach dem Abpfiff froh nach so langer Leidenszeit mit seinen Jungs endlich mal wieder gemeinsam einen Sieg zu feiern. „Wir haben uns heute für den Aufwand endlich Mal belohnt. Gegen das körperbetonte Spiel von Zenit taten wir uns in den ersten 15 Minuten ein wenig schwer. Im Anschluss waren wir zielstrebiger und haben im zweiten Durchgang die Tore stark herausgespielt. Außerdem haben wir als gesamtes Team super verteidigt. Die Rote Karte hat uns natürlich in die Karten gespielt, aber so oder so war der Sieg mehr als verdient“, sagte der Übungsleiter nach harten 90 Minuten zum Sieg.