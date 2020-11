Gutes Omen für RB Leipzig: Noch keine deutsche Niederlage unter Schiri Marciniak

Auch den Franzosen dürfte der Schiedsrichter in guter Erinnerung geblieben sein. Im Februar 2017 hatte PSG unter Marciniaks Aufsicht das Viertelfinale gegen FC Barcelona mit 4:0 gewonnen. Mit dabei war auch RB-Spieler Christopher Nkunku, der seinen zweiten CL-Einsatz hatte. Auf dem internationalen Parkett ist der Pole seit 2014 aktiv. Seine erste Begegnung war im selben Jahr das Gruppenspiel zwischen Malmö FF und dem späteren Finalisten Juventus Turin. In seinem zweiten Spiel in der Champions League musste Marciniak den Roten Karton zücken. Es sollte in bislang 26 CL-Partien der einzige Platzverweis bleiben.