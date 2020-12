Trotz Haaland-Ausfall: Deshalb schließt BVB-Sportdirektor Zorc einen Stürmer-Transfer im Winter aus

"Wir haben uns dazu entschieden, Moukoko langfristig aufzubauen und nicht auszubremsen, indem wir ihm einen weiteren Spieler vor die Nase setzen", erklärte Zorc gegenüber den Ruhr Nachrichten und ergänzte, dass er die Diskussion als "müßig" empfinde, zumal Haaland ohnehin nicht zu ersetzen sei. Der BVB musste sich bereits in der Vergangenheit immer mal wieder den Vorwurf gefallen lassen, dass der Klub in der vordersten Sturmspitze personell nicht breit genug aufgestellt sei.

Während BVB -Topstürmer Erling Haaland mit einem Muskelfaserriss weiterhin verletzt ausfällt und in Katar an seinem Comeback arbeitet , hat Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc einen Stürmer-Transfer im Winter derweil ausgeschlossen. Anstatt eines neuen Spielers soll der 16-jährige Youssoufa Moukoko weiter gefordert und gefördert werden.

Moukoko ist im Gruppenspiel des BVB bei Zenit St. Petersburg (2:1) zum jüngsten Spieler in der Geschichte der Champions League geworden – im Alter von 16 Jahren und 18 Tagen. Der BVB hatte Moukoko kurz nach seinem 16. Geburtstag am 2. November fristgerecht über die B-Liste der UEFA nachgemeldet. Das Toptalent des deutschen Fußballs hatte in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Toren den Jugendfußball aufgemischt und sogar Bundestrainer Joachim Löw auf sich aufmerksam gemacht – unter anderem schoss er 47 Tore in nur 25 Einsätzen für die A-Junioren der Dortmunder.