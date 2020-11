Nach Haaland-Auszeichnung: Das sind alle Golden-Boy-Award-Gewinner seit 2003

2020: Erling Haaland - Das derzeit hoffnungsvollste Sturmtalente der Welt ist in diesem Jahr zum Golden Boy 2020 gekürt worden. Der 20-jährige Norweger ist der erste seiner Nation, der den Award entgegennehmen darf. Haaland, der 2016 als 16-Jähriger seine ersten Profischritte beim Heimatklub Bryne FK in der zweiten norwegischen Liga machte. Über den Erstligisten Molde FK ging es über RB Salzburg in der Winterpause der Saison 2019/20 zum BVB. Für eine verhältnismäßig geringe Ablöse von 20 Millionen Euro gekommen, machte die junge Tormaschine schon bei seinem Debüt klar, dass sich die Fans auf ihn freuen können. Nicht nur, dass ihm im ersten Champions-League-Spiel für den BVB direkt zwei Tore gegen Paris St. Germain gelangen: In seinem ersten Ligaspiel netzte er als Joker drei Mal in 23 Minuten. Seine beeindruckende Bilanz für die Dortmunder seither: In 29 Pflichtspielen traf Haaland 27 Mal, bereitete zwei weitere Treffer vor. Auch bei den Österreichern hatte er sich zuvor nicht weniger zielgenau gezeigt. Seine Bilanz in Salzburg: 27 Pflichtspiele, 29 Tore. ©