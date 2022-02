Haaland-Comeback steht in den Sternen: BVB-Superstar laut Trainer Rose "ein Stück weg von 100 Prozent"

Es ist wie verhext: Erling Haaland kann noch immer nicht sein Comeback für Borussia Dortmund geben. Anders als erhofft, muss die Borussia im Europa-League-Rückspiel bei den Glasgow Rangers (Donnerstag, 21 Uhr/RTL - Hinspiel 2:4) weiterhin auf ihren Top-Torjäger verzichten. Und es kommt wohl noch dicker. Trainer Marco Rose deutete auf der Pressekonferenz vor der Partie an, dass Haaland wohl auch im kommenden Bundesliga-Spiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in Augsburg noch keine Option ist. Dass es eine Woche darauf bei Mainz 05 mit Haaland klappt, ist angesichts seiner Aussagen ebenfalls nicht sicher: "Erling ist noch ein Stück weg von 100 Prozent. Die Geschichte an seinen Adduktoren ist diffus. Er braucht noch ein bisschen Zeit“, so das wenig hoffnungsvolle Update. Der Norweger war mit dem Team erst gar nicht nach Glasgow geflogen. Anzeige

Haaland wolle sich nicht nochmal verletzten, und der BVB wolle das auch verhindern, so Rose weiter. "Er muss 100-prozentig schmerzfrei sein. Da sind wir aktuell noch nicht", erklärte der Coach. Bei allem Respekt vor dem Gegner gab sich Rose trotz des erneuten Haaland-Ausfalls betont zuversichtlich: "Erling fehlt uns mittlerweile fast die Hälfte der Saison, wir haben trotzdem viele Tore erzielt."

Erling Haaland fehlt BVB mit muskulären Problemen bereits seit über einem Monat

Die neueste Verletzung beschäftigt den BVB schon länger: Aufgrund von "muskulären Problemen" fällt Haaland bei der Borussia bereits seit über einen Monat am Stück aus. So lautete die Diagnose des BVB, nachdem der Torjäger beim 3:2-Sieg gegen die TSG Hoffenheim am 22. Januar mit offensichtlichen Schmerzen im Adduktorenbereich ausgewechselt werden musste. Erst seit knapp einer Woche kann Haaland wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren - allerdings reichte es bislang noch nicht für einen Kaderplatz. So auch nicht gegen die Rangers. Wegen diverser Verletzungen hat der von europäischen Spitzenklubs umworbene Haaland schon 14 Pflichtspiele in dieser Saison verpasst. In den anderen 20 war er aber an 29 Treffern beteiligt. 23 hat er selbst erzielt, sechs vorbereitet.