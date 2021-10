Als Haaland-Ersatz: BVB-Trainer Rose denkt als "Option" an den genesenen Moukoko 

Borussia Dortmund will in der Liga nach drei Siegen in Serie am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den 1. FC Köln nachlegen. Gut für den BVB: Trainer Marco Rose kann personell wieder etwas mehr aus dem Vollem schöpfen. Auch Stürmer Youssoufa Moukoko könnte eine "Option" für das Spiel sein, wie Rose bei der offiziellen Spieltags-PK verriet.

