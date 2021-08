Bericht: Berater Raiola fordert Mega-Gehalt für BVB-Star Haaland – FC Bayern nimmt Abstand von Transfer 

Gerüchte über einen Wechsel von Erling Haaland gibt es bereits in diesem Sommer. Ruhiger dürfte es in den kommenden Monaten nicht werden, wenn es um die Zukunft des norwegischen Superstars geht. Der Torjäger von Borussia Dortmund kann den Revierklub bekanntlich nach der aktuellen Spielzeit für eine festgeschriebene Ablösesumme verlassen. Diese soll laut übereinstimmenden Medienberichten bei bis zu 90 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen liegen. Doch die Kosten für einen Haaland-Transfer würden durch das Gehalt noch einmal deutlich ansteigen. Laut Sport Bild fordert Star-Berater Mino Raiola ein extrem hohes Jahressalär für den erst 21-jährigen BVB-Star, der in Dortmund bis zu zehn Millionen Euro pro Jahr kassiert.

