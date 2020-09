Haaland schwärmt von Reyna: "Der amerikanische Traum" - Hummels glaubt an "gute Mischung"

So euphorisch wie Giovanni Reyna seine Freude am Samstagabend nach seinem Treffer gegen Borussia Mönchengladbach herausschrie, so ruhig und abgeklärt war er direkt nach der Partie. Mit gerade einmal 17 Jahren weiß der US-Amerikaner auf und abseits des Platzes bereits mächtig zu überzeugen.

"Er ist der amerikanische Traum", sagte der Norweger Erling Haaland nach der Partie im norwegischen Fernsehen über seinen Teamkollegen. Reyna schoss in seinem 15. Bundesligaspiel am Samstag seinen ersten Treffer in der Liga - und überzeugte wieder einmal auf ganzer Linie. Genauso übrigens wie Haaland, der gleich doppelt traf.

Seine eigene Leistung wollte Reyna aber nicht zu sehr in den Fokus stellen - vielmehr verwies er auf die vielen jungen Mitspieler wie Haaland, Jude Bellingham oder Jadon Sancho. "Es macht so viel Spaß mit den Jungs in meinem Alter – wie Jude, Jadon oder Erling. Das gibt viel Energie und viel Spannung. Es ist eine gute Truppe", sagte Reyna bei Sky, mahnte aber auch gleich: "Wir müssen aber weiterarbeiten."

Hummels schwärmt von Reyna und Co. Das wissen auch die erfahrenen Spieler im Kader von Borussia Dortmund. Mats Hummels etwa hat immer wieder miterlebt, wie im Laufe einer Saison doch noch mal die Luft ausging und man dem FC Bayern doch nicht Paroli bieten konnte. Allerdings sieht er den Kader für die neue Saison weitaus besser aufgestellt, als den im Vorjahr. "Die Mischung aus verschiedenen Typen, die Altersstruktur, was Trainingsarbeit und Professionalität, da haben wir eine sehr gute Balance im Kader und viele Stärken, die wir auf den Platz bringen können. Und die ist besser als in der vergangenen Saison. Wir haben einen Haufen guter Fußballer. Wenn wir das in die richtige Form bringen, dann sind wir eine Top-Mannschaft", schwärmte Hummels bei Sky.