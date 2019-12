BVB-Flirt Erling Haaland: So erklärt sein Ex-Trainer Marco Rose die Stärken des Top-Talents

Kein Tag vergeht derzeit, ohne dass Erling Haaland mit einem Top-Klub in Verbindung gebracht wird. Der 19 Jahre alte Angreifer von RB Salzburg ist das wohl am heißesten gehandelte Top-Talent im europäischen Fußball. Einem Bericht der Bild zufolge soll Borussia Dortmund, aktuell intensiv auf der Suche nach einem zweiten klassischen Mittelstürmer neben Paco Alcácer, die Fühler nach dem Norweger ausgestreckt haben. Dank einer Ausstiegsklausel könnte der Wechsel den BVB weniger kosten als bislang angenommen. So soll Haaland nach Informationen der Zeitung eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro für einen Winter-Transfer besitzen. Zuvor war stets von 30 Millionen Euro Ablöse die Rede.

Auch englische Klubs sollen an Haaland interessiert sein, der einen Wechsel in die Premier League als seinen großen Traum bezeichnet hat. Kein Wunder: Sein Vater Alf-Inge spielte von 1997 bis 2000 bei Leeds United, in der nordenglischen Stadt ist das neue norwegische Top-Talent auch geboren. Seit seinem Wechsel von Molde FK zu RB Salzburg im Januar 2019 verzückt Haaland die Fans des österreichischen Meisters. Und einer, der ihn ein halbes Jahr lang trainiert hat und gut kennt, ist aktuell Trainer beim Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach: Marco Rose.

Rose über Haaland: Das macht ihn richtig stark

Der 43-Jährige wurde bei der Pressekonferenz der Gladbacher vor dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern am Samstag (15.30 Uhr, Sky) auf die Stärken des 1,94 Meter großen BVB-Flirts angesprochen - und kam dabei regelrecht ins Schwärmen. Über die Stärken des 19-Jährigen sagt Rose: "Was ihn richtig stark macht ist, wie er als Typ tickt. Diese Willenskraft, diese Wucht, diese Torgefährlichkeit."

Nach seinem Wechsel nach Salzburg kam Haaland in der Rückrunde der vergangenen Saison unter Rose allerdings noch kaum zum Einsatz. In vielen Spielen stand er nicht im Kader, letztlich sammelte er in der österreichischen Bundesliga, im Pokal und der Europa League insgesamt nur fünf Einsätze (150 Minuten), erzielte gegen den LASK Linz in der Liga aber immerhin ein Tor. Haalands Durchbruch begann erst im Sommer, wo er bei der U20-Weltmeisterschaft groß aufspielte - mit dem Höhepunkt beim 12:0 von Norwegen gegen Honduras, als ihm sagenhafte neun (!) Treffer gelangen.

Rose: "Habe mich noch nicht getraut, ihn anzurufen"

Wettbewerbsübergreifend schoss der Salzburg-Stürmer in der laufenden Saison bereits 27 Tore in lediglich 20 Spielen - davon allein acht in der Champions League. "Da wartet sicherlich eine große Karriere. Wo das dann stattfinden wird, werden wir sehen", erklärte Gladbach-Coach Rose. Nicht nur, weil Haaland unter ihm noch kaum zum Zug kam, kann er sich die Zukunft des Norwegers aber kaum bei den Fohlen vorstellen. Rose scherzte: "Ich habe mich aber noch nicht getraut, ihn anzurufen."