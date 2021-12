Bayern-Rekorde ohne Ende, Haaland historisch schnell: Die Zahlen der Bundesliga-Hinrunde

Der FC Bayern München marschiert vorneweg, er ist zum 25. Mal Herbstmeister. Borussia Dortmund humpelt hinterher, Robert Lewandowski knackt weiterhin Gerd-Müller-Rekorde – und am Ende gibt es wieder Geisterspiele. Die Bundesliga scheint sich in der Zeitschleife zu befinden. Und doch gab es auch in der Hinrunde 2021/2022 einige Fakten, die das Etikett bemerkenswert verdienen: Der SPORTBUZZER fasst sie zusammen: Anzeige

Münchner Torrekorde: Die Anzahl der Tore stieg von 3,04 auf 3,09 pro Spiel. Vor allem dank der Bayern, die 2021 in jedem Bundesliga-Spiel mindestens einmal und insgesamt 116-mal trafen – ebenso Bundesliga-Rekord wie 56 Hinrundentore, den alten hielt der 1. FC Köln (51 im Jahr 1977). Robert Lewandowski ist zum sechsten Mal in den letzten sieben Jahren Winterkönig der Kanoniere, ließ aber etwas nach (19 ge­gen­über 22 Toren). Immerhin überholte er Gerd Müller mit 42 Toren im Kalenderjahr 1972 – und schaffte 43. Der Pole ist der erste Spieler mit einer Torserie in 13 Heimspielen. Dortmunds Erling Haaland kam im 50. Einsatz zum 50. Tor – schneller war keiner an dieser Marke.

Trainer leben länger: Nur drei Trainer wurden entlassen (Vorjahr fünf). Kurios: Die Trainer der letzten fünf in der Tabelle sind noch im Amt, das gab es zuletzt 2006/2007. Fürths Stefan Leitl überstand eine Serie von zwölf Niederlagen und brach den Bundesliga-Rekord von Heinz Höher aus den Achtzigerjahren (saisonübergreifend elf Niederlagen). Von den acht neuen Trainern zum Start (Bundesliga-Rekord) sind noch sechs im Amt, Leipzigs Jesse Marsch und Mark van Bommel (Wolfsburg) erwiesen sich als Flops. Doch nur drei dieser Klubs haben mehr Punkte als im Vorjahr.



Historische Kartenflaute: Die Zahl der Platzverweise fiel von 18 auf 16, das sind die wenigsten seit Einführung von Gelb-Rot 1991/1992. Genauso niedrig hat­te der Wert zuletzt 1988/1989 gelegen. Sechs Teams sahen kein Rot, Freiburg seit dem 10. November 2019 (Vincenzo Grifo) und 74 Spielen nicht.

Comeback des Heimvorteils: Die vorübergehende Rückkehr zur Normalität mag eine Rolle dabei gespielt haben, dass es wieder einen Heimvorteil gibt. Die Anzahl der Heimsiege schnellte von 53 auf 76 hoch. Trotzdem blieb kein Team zu Hause ungeschlagen, sieben verloren nur einmal zu Hause. Mönchengladbach stellte gegen Freiburg den höchsten Pausenrückstand einer Heimmannschaft ein – wie 1964 bei Schalke gegen den BVB hieß es nach 45 Minuten 0:6.

20-mal mehr Zuschauer: Der Schnitt der von Corona dominierten Vorsaison (960) wurde fast verzwanzigfacht (18.500), das ist einmalig und doch der drittschlechteste Wert aller Zeiten. Grund: Im Herbst gab es Geisterspiele und Besuchereinschränkungen. Krösus bleibt Dortmund (Schnitt: 37.150), den Tagesrekord holten sich am 2. November die Bayern, als gegen Freiburg die Allianz-Arena voll war (75.000).

50 Prozent weniger Elfmeter: Die Schiedsrichter zeigten in der Hinrunde nur 41-mal auf den Punkt, das waren 50 Prozent weniger als im letzten (Rekord-)Jahr (63). Immerhin klappte es noch mit dem Jubiläum, Leverkusens Patrik Schick trat am 15. Spieltag den 5000. Elfmeter der Ligahistorie, gleichzeitig war er der 1000. Schütze der Ligageschichte. Die meisten in dieser Saison gab es für den BVB (alle sechs drin), für Mainz und Hoffenheim gab es keinen. Nur Bayern und Mönchengladbach verursachten noch keinen Elfmeter. Die meisten gab es für Gegner des VfL Wolfsburg (sechs), davon die Hälfte verursachte Maxence Lacroix (Rekord für eine Hinrunde).