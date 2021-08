Haaland mit fünf Scorerpunkten: BVB zerlegt Eintracht Frankfurt - Glasner-Fehlstart perfekt

Mit phasenweise beeindruckendem Tempo-Fußball und einem einmal mehr überragenden Erling Haaland hat Borussia Dortmund einen glänzenden Start in die Bundesliga-Saison hingelegt. Der DFB-Pokalsieger bezwang Eintracht Frankfurt vor 25.000 Zuschauern im Signal Iduna Park mit 5:2 (3:1) und stimmte sich mit seinem neuen Trainer Marco Rose erfolgreich auf den Supercup am kommenden Dienstag gegen Rekordmeister FC Bayern ein. Jeweils nach Vorarbeit von Haaland erzielten Marco Reus (23.) und Thorgan Hazard (32.) die ersten beiden BVB-Treffer. Das dritte Tor schoss Haaland selbst (34.), ehe er Giovanni Reyna den vierten Treffer auflegte (58.). Das fünfte Tor war dann erneut Haaland vorbehalten (70.). Zwischenzeitlich hatte Felix Passlack mit einem Eigentor für das 1:1 gesorgt (27.). Eintracht-Zugang Jens Petter Hauge betrieb kurz vor dem Ende noch ein wenig Ergebnis-Kosmetik (86.).

Während die Dortmunder durch Haalands 62. Tor im 61. Pflichtspiel für den Klub und den 100. Bundesliga-Treffer von Reus im BVB-Trikot am Samstagabend Rekorde und Jubiläen aneinanderreihten, erlebte die Eintracht mit ihrem neuen Coach Oliver Glasner den zweiten Dämpfer binnen weniger Tage. Am vergangenen Wochenende hatten sich die Frankfurter mit einem blamablen 0:2 beim Drittligisten Waldhof Mannheim aus dem DFB-Pokal verabschiedet, nun folgte der verkorkste Liga-Start bei der Borussia.

Allerdings dürften gegen einen BVB in der aktuellen Verfassung noch ganz andere Mannschaften in dieser Saison erhebliche Probleme bekommen. Zwar konnte die Eintracht die Anfangsphase noch halbwegs ausgeglichen gestalten, spätestens mit dem Führungs-Tor von Reus nahm der BVB aber mächtig an Fahrt auf und war bis zur Pause kaum noch zu stoppen. Haaland, der schon am vergangenen Wochenende beim 3:0 im DFB-Pokal beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden alle Treffer erzielt hatte, stürmte immer wieder wie eine Urgewalt durch die Frankfurter Hälfte und vermochte es, seine Teamkameraden glänzend in Szene zu setzen oder selbst den Abschluss zu suchen.