Nach Transfer-Gerüchten: Klinsmann rät Haaland zu "mindestens einem weiteren Jahr" beim BVB

Die Klinsmann-Aussagen kommen nicht von Ungefähr: Vor wenigen Tagen waren der Vater des BVB-Stürmers, Alf-Inge Haaland, und Berater Mino Raiola vor der Bundesliga-Partie der Borussia gegen Eintracht Frankfurt (1:2) zu mehreren europäischen Topklubs (unter anderem Real Madrid und dem FC Barcelona) gereist , um mögliche Transfer-Perspektiven für BVB -Supertalent Haaland auszuloten. Dabei sorgen sie für mächtig Unruhe und Diskussionen über die Zukunft des Shootingstars, der in dieser Saison mit 33 Toren in 32 Pflichtspieleinsätzen der mit Abstand beste Torschütze des Vereins ist.

Laut Klinsmann wäre es besser, wenn sich Haaland zunächst noch mehr entwickle. "Bei Borussia Dortmund gibt es so viele Youngster, die da nur besser werden können: Sancho, Giovanni Reyna. Es gibt so viele Spieler dort, die eine rosige Zukunft vor sich haben", schwärmte der zuletzt als Trainer von Hertha BSC krachend gescheiterte 1990er-Weltmeister. "Das Herzstück dieses jungen Teams ist offensichtlich Haaland." Dem norwegischen Nationalspieler würde es laut Klinsmann "nicht weh tun" wenigstens noch in der kommenden Saison beim BVB "zu bleiben und sich dort zu beweisen, bevor er dann geht - falls er wirklich gehen will". Oder vielleicht gehen muss, weil Dortmund die finanziellen Mittel nach einer gescheiterten Qualifikation für die Champions League (aktuell sieben Punkte Rückstand auf den letzten Quali-Platz) fehlen? Klinsmann gibt zu: "Ich kenne die finanzielle Situation in Dortmund nicht."