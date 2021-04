Haaland-Transfer zu ManCity? Guardiola überrascht mit Aussage – auch Tuchel und Zidane reagieren

Was passiert im Sommer mit Erling Haaland? Eine Europa-Tournee von Berater Mino Raiola und Vater Alf-Inge Haaland sorgt aktuell für Wirbel rund um den 20 Jahre alten Torjäger von Borussia Dortmund. Raiola und Haaland Senior waren am Donnerstag in Spanien unterwegs und sollen sich dort laut übereinstimmenden Medienberichten mit Verantwortlichen des FC Barcelona und Real Madrid getroffen haben. Nach den Gesprächen setzte das Duo an diesem Freitag seine Reise in England fort. Laut Mundo Deportivo standen in London Gespräche mit vier Premier-League-Teams an. Handeln soll es sich dabei um den FC Liverpool, FC Chelsea sowie die Manchester-Klubs City und United. Am Freitag haben sich mit Thomas Tuchel (FC Chelsea), Zinedine Zidane (Real Madrid) und Pep Guardiola (ManCity) nun drei Trainer über die Haaland-Gerüchte geäußert. Anzeige

Die Aussage Guardiolas überraschte dabei besonders. Obwohl ManCity nach dem angekündigten Abschied von Top-Stürmer Sergio Agüreo ein Torjäger verloren geht, denkt der ehemalige Bayern-Trainer nicht über einen gleichwertigen Ersatz á la Haaland nach. Ein Transfer dieser Kategorie sei aus finanziellen Gründen "unmöglich", sagte Guardiola in der Pressekonferenz vor dem Spiel in der englischen Premier League am Samstag in Leicester. "Zu den Preisen, wie sie aktuell gezahlt werden, werden wir keinen Stürmer kaufen." Dies könne sich ManCity "nicht leisten". Aktuell sei die Wahrscheinlichkeit "groß, dass wir für die nächste Saison keinen Stürmer kaufen werden", so der 50-Jährige weiter.

Tuchel-Vermutung: Transferrennen um Haaland wird von außen kreiert

Ein Haaland-Transfer in diesem, Jahr wäre wohl für kein Team zu stemmen. Der Vertrag des Norwegers bei der Borussia läuft noch bis Ende Juni 2024. Ein Verbleib über die nächste Saison hinaus, dann greift laut Medienberichten eine Kaufoption in Höhe von 100 Millionen Euro, gilt als ausgeschlossen. Auf die Reise von Berater Raiola und Vater Alf-Inge reagierte BVB-Manager Michael Zorc bereits. "Es spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, wenn die beiden Herren ein bisschen Sonne am Mittelmeer tanken wollen", sagte Zorc: "Wir haben uns gestern ausgetauscht. Unser Standpunkt ist sehr klar. Ich bin in dieser Angelegenheit sehr, sehr entspannt, weil ich weiß, was wir wollen." Der BVB sei aktuell nur bei einer Ablösesumme zwischen 150 und 180 Millionen Euro gesprächsbereit. Doch Raiola bereitet wohl trotz der langen Vorlaufzeit schon alles für einen Transfer vor.