Haaland und Mbappé als Erben von Messi und Ronaldo? Lewandowski kann es sich "nicht für einen Moment vorstellen"

Sie dominierten den Weltfußball länger als eine Dekade, gewannen mehrmals die wichtigsten Titel mit ihren Klubs und wurden seit 2008 zusammengezählt elf Mal zum FIFA-Weltfußballer gewählt. Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sind zwei Fußball-Ausnahmeerscheinungen, die den Sport geprägt haben. Doch sie werden älter. Messi ist 34 Jahre alt, Ronaldo sogar schon 37. Die neue Generation steht schon in den Startlöchern. Doch wird es den Youngsters von heute gelingen, ähnlich zu dominieren? In einem Interview mit dem Sportmagazin France Football hat der amtierende Weltfußballer Robert Lewandowski Zweifel angemeldet, dass PSG-Superstar Kylian Mbappé (23) und BVB-Shootingstar Erling Haaland (21) in die Messi-/Ronaldo-Rolle schlüpfen werden. Anzeige

Lewandowski, der im Januar zum zweiten Mal in Folge zum weltbesten Fußballer gewählt wurde, lobte zwar die Anlagen der beiden Top-Stürmer, will aber nicht ausschließen, dass sich weitere Spieler ins Rampenlicht stellen. "Sie haben zwar das Zeug - aber wer weiß, ob in den nächsten zwei oder drei Jahren nicht andere Stürmer auf den Plan treten?", fragte der Bayern-Goalgetter. Er könne sich "nicht einmal für einen Moment vorstellen", dass Mbappé und Haaland eine solche Dominanz an den Tag legen "wie es Messi und Ronaldo in den letzten zwölf Jahren getan haben". Lewandowskis These: "Ich denke, in den nächsten zehn Jahren werden mehrere Spieler darum konkurrieren, der Beste der Welt zu sein."

Gleichzeitig stellte Lewandowski klar, dass seiner Meinung nach Haaland und Mbappé zu diesen Spielern gehören werden. So sei Mbappé "brillant mit beiden Füßen" und besteche durch seine "Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor". Der Weltmeister von 2018 erinnere ihn an sein persönliches Vorbild Thierry Henry: "Sie sind sich sehr ähnlich und ich habe keinen Zweifel daran, dass auch Mbappé für immer einen Platz in der Fußballhistorie haben wird."