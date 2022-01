Haaland und Meunier überragen: BVB zerlegt Freiburg im Spitzenspiel

Borussia Dortmund macht dem FC Bayern Druck: Der BVB ist durch einen ungefährdeten 5:1 (3:0)-Sieg gegen den SC Freiburg am Freitagabend vorübergehend bis auf drei Punkte den Tabellenführer aus München herangerückt. Der Rekordmeister trifft am Samstagnachmittag auf den 1. FC Köln. Die Dortmunder feierten im Topspiel gegen den Tabellenvierten aus dem Breisgau den zweiten Liga-Sieg in Folge in diesem Jahr. Anzeige

Trainer Marco Rose konnte auf dieselbe Startelf zurückgreifen, wie beim 3:2-Sieg in Frankfurt am vergangenen Wochenende. Raphael Guerreiro stand von Beginn an auf dem Rasen, obwohl der portugiesische Außenverteidiger nach einem gesundheitlichen Rückschlag in dieser Woche kaum trainiert hatte. Nur rund einem Monat nach seiner Knieoperation stand auch Abwehrspieler Manuel Akanji wieder im Kader, wurde zur Halbzeit für angeschlagenen Emre Can eingewechselt - da lag der BVB schon mit 3:0 in Führung.

Die Dortmunder machten von Beginn an Druck, pressten sehr früh und brachten das Team von Christian Streich so direkt in Bedrängnis. Die Führung fiel aber nach einer Standardsituation. Eine Ecke von Julian Brandt köpfte Rechtsverteidiger Thomas Meunier zur Führung ins Tor (14.). Und eine Viertelstunde später war der Belgier wieder zur Stelle. Wieder nach einer Ecke, wieder von Brandt getreten und wieder traf Meunier per Kopf (29.). Kurz vor der Pause durfte dann auch Erling Haaland ran. Der Norweger, der zuletzt zwei Spiele in Folge nicht getroffen hatte, versenkte einen Pass von Jude Bellingham cool zum 3:0 (45.+1). Mit dem Ergebnis ging es in die Pause.