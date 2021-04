Haaland-Wirbel und Watze-Kritik: Zorc und Kehl nehmen Stellung zu BVB-Brandherden

Bei Borussia Dortmund brennt es derzeit: In sportlicher Hinsicht wie intern. Die Reise von Erling Haalands Vater Vater Alf-Inge gemeinsam mit Berater Mino Raiola durch Spanien und England, wenige Tage vor der 1:2-Niederlage in der Liga gegen Eintracht Frankfurt, hat beim BVB für großen Wirbel gesorgt. Die Frage nach dem Verbleib des erst 20 Jahre alten Nachwuchs-Stürmers Haaland stellt sich spätestens seit dem Trip seiner Entourage immer mehr. Jetzt hat sich Sportdirektor Michael Zorc zu Wort gemeldet - und über die Zukunft des Norwegers gesprochen. Anzeige

Zorc glaubt an einen Verbleib des Torjägers in diesem Sommer bei Borussia Dortmund. "Wir planen weiter mit ihm - unabhängig davon, wo wir am Ende landen werden", sagte der BVB-Sportdirektor am Dienstag vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Manchester City bei DAZN. Auf den Trip des Haaland-Vaters mit Berater Raiola und ein Treffen mit FC-Barcelona-Präsident Joan Laporta reagierte Zorc gelassen.

Der BVB habe mit dem Vater und dem Berater bereits vor der vielbeachteten Reise ein Gespräch geführt, verriet der Sportdirektor: "Sie haben von uns eine klare Botschaft bekommen." Demnach soll Haaland auch gehalten werden, wenn der Bundesliga-Fünfte die Qualifikation für die Champions League verpasst. "Natürlich ist das ein riesiges Medienthema, weil Erling derzeit der begehrteste Stürmer der Welt ist", kommentierte Zorc. Zwar habe es ihm nicht gefallen, "wenn dann direkt vor so einem wichtigen Spiel durch die Gegend gereist wird. Aber ich kann doch nicht dem Vater und Berater verbieten, ein Flugzeug zu nehmen und nach Barcelona zu fliegen".

Kehl: Interne Watzke-Kritik war "deutlich"

Borussia Dortmund steht nach der 1:2-Niederlage gegen Frankfurt in der Bundesliga unter Druck. Bei noch sieben ausbleibenden Spielen liegt der BVB sieben Punkte hinter den Hessen, die den letzten Champions-League-Qualifikationsrang belegen. Im anhaltenden Zorn verspürte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wenig Lust auf aufmunternde Worte für die Profis. "Ich habe die Mannschaft immer in Schutz genommen. Aber für das Auftreten im Spiel gegen Frankfurt kann ich da nichts mehr machen. Das ist eine Willensfrage, und da hat mich die Mannschaft maßlos enttäuscht", klagte er am Sonntag in den Ruhr Nachrichten.