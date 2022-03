„Haaland wird spielen!“: RB Leipzigs Trainer Tedesco lässt sich vom BVB nicht beirren

Leipzig. Nur mal angenommen, die Roten Bullen leiden im Signal-Iduna-Park eine Halbzeit lang unter bleiernen Waden und geraten vor 81.000 Fans gegen den BVB in Rückstand. Zum Beispiel 0:1. Oder 0:2, 0:3, 0:4. Für die RB-Fußballer ist auch dann nix verloren, denn: Auf der Bank sitzt einer, dem sie seit Dezember folgen. Einer, der ein Fußball-Wunder im Pott am eigenen Leib befördert und erlebt hat.

„Wir sind im Flow“

25. November 2017, Tedescos Schalker liegen zur Halbzeit 0:4 in Dortmund hinten. 0:4. Null zu vier. Der Coach sagt seinen Männern in der Pause, dass ein Spiel aus zwei Hälften besteht und die zweite ihre sein wird. Guido Burgstaller, Naldo und Co. legen ein Comeback biblischen Ausmaßes hin. 1:4. 2:4. 3:4. In der Nachspielzeit wuchtet Naldo einen Eckball unter die Latte. 4:4. Wir lernen: In Dortmund ist unter Herrn Tedescos Federführung nichts unmöglich.