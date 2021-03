Haas in russischen Farben: So sieht der erste Formel-1-Wagen von Mick Schumacher aus

Mick Schumachers erster Formel-1 -Rennstall Haas hat seinen Wagen für die kommende Saison präsentiert. Der VF-21 ist weiß, rot sowie blau lackiert und spiegelt die Farben der russischen Flagge wider. Als neuen Titelsponsor stellte das US-Team am Donnerstag in den Sozialen Medien das russische Bergbauunternehmen Uralkali vor, das von Dimitri Masepin mitgeführt wird. Der Russe ist der Vater von Mick Schumachers neuem Teamkollegen Nikita Masepin.

Der 21 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher hat aber zumindest schon mal in dem Rennwagen gesessen. "Das haben wir hinbekommen" , sagte Haas-Teamchef Günther Steiner der Sport Bild: "Außerdem ist er in Abu Dhabi schon für uns gefahren, deswegen hatten wir einen Sitz für ihn bereits fertig. Das Chassis ist ja weitergehend gleich geblieben."

Schumacher jr. fährt in dieser Saison an der Seite des russischen Neulings Nikita Masepin. Vom 12. bis 14. März stehen in Bahrain die offiziellen Testfahrten an. Zwei Wochen später wird ebenfalls auf dem Wüstenkurs in Sakhir der erste Grand Prix der Saison ausgetragen.