Haas in Russland-Farben: WADA prüft neues Auto von Mick Schumacher wegen Lackierung

Die Lackierung des neuen Formel-1-Autos für Debütant Mick Schumacher sorgt weiter für Wirbel und Diskussionen. Nun hat sich sogar die Welt-Anti-Doping-Agentur eingeschaltet. Die WADA bestätigte am Freitag dem Fachportal autosport.com, sich "der Angelegenheit bewusst zu sein und sie sich mit den zuständigen Behörden anzuschauen". Der Wagen für Schumacher und dessen russischen Teamkollegen Nikita Mazepin ist in den Farben weiß, rot und blau lackiert. Er war am Donnerstag vorgestellt worden.

